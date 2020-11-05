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KPSS sonuçları açıklandı
2020-KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazındaki sıralamaları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 11:25
- Güncelleme : 05.11.2020 - 12:13
ÖSYM, dört yıllık üniversite mezunu memur adaylarının katıldığı 2020 KPSS Lisans sınavı başarı sıralamasını açıkladı.
Adaylar, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını öğrenebilecek.
"TERCİHLER ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
KPSS Lisans sonuçları 22 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen vatandaşlar, başarı sıralaması ile kurumların açtığı ilana başvuruda bulunabilecek.
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