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    MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    İkisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 14:02
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    MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele, her koşulda ve her coğrafyada kararlılıkla devam ediyor.

    Sınırların içerisinde mağaralarından çıkamayan teröristlere, sınır dışında da art arda yapılan operasyonlarla darbeler indiriliyor.

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının yapıldığı bölgeler, kahraman komandolarımız tarafından terör unsurlarından etkin bir şekilde temizleniyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama ile 3 PKK/ YPG mensubu teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

    EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI BELİRLENDİ

    Bakanlık, eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlerden 2’sinin Fırat Kalkanı, birini ise Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

    MSB PAYLAŞIMI

    MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    MSB: 3 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1

    MSB: 3 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #2

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