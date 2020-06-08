Koronavirüs salgınında son durum tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 141 bin 380 oldu. Virüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosu bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Bakan koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün korona nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 711 oldu.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR"

Bakan Koca paylaşımını, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK." notuyla yaptı.