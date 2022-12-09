Benzine indirim geliyor

10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş indirim bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor.

Dövizdeki değişikliklerin de etkilediği akaryakıt fiyatları, bir iniyor bir çıkıyor...

Şu sıralar sürücüleri sevindiren gelişmeler art arda yaşanıyor.

Benzine bir indirim daha

Daha dün motorin grubunda 1,88 TL, benzin grubunda ise 2,13 liralık indirim yapılırken, yarın için de güzel bir haber geldi.

Buna göre benzin grubunda 75 kuruş indirim yapılacağı belirtiliyor.

Pompaya yansıyacak

Fiyat değişikliği, pompaya da yansıyacak...

Ancak motorinde bu kez herhangi bir indirim beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.