Petrol
76.54
0.51%
Euro
19.727
0.20%
Dolar
18.6423
0.02%
Altın
1.077
0.51%
Borsa
4856
0.00%
Bitcoin
324.697
2.09%
BTXN Coin
5.09
-0.58%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Benzine indirim geliyor

    10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş indirim bekleniyor.
    • 09.12.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Benzine indirim geliyor

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor.

    Dövizdeki değişikliklerin de etkilediği akaryakıt fiyatları, bir iniyor bir çıkıyor...

    Şu sıralar sürücüleri sevindiren gelişmeler art arda yaşanıyor.

    Benzine bir indirim daha

    Daha dün motorin grubunda 1,88 TL, benzin grubunda ise 2,13 liralık indirim yapılırken, yarın için de güzel bir haber geldi.

    Buna göre benzin grubunda 75 kuruş indirim yapılacağı belirtiliyor.

    Pompaya yansıyacak

    Fiyat değişikliği, pompaya da yansıyacak...

    Ancak motorinde bu kez herhangi bir indirim beklenmiyor.

    Güncel fiyatlar

    İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 18,14 liradan satılıyor.

    Benzine indirim geliyor #1


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Basketbol

    Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    8 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    8 Aralık 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir