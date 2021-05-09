TSK VE MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, hava kuvvetlerinin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değil…

Mehmetçik, havada karada denizde her yerde onları avlıyor. Irak’ın kuzeyi Gara bölgesi de askerin kontrolünde ve oradan kuş uçurtulmuyor.

MİT BULDU, TSK VURDU

Yine bir TSK-MİT operasyonu ile teröristler etkisiz hale getirildi.

MİT'in yerini bulduğu 8 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri uncurlarınca hava harekatıyla yerle bir edildi.

BAKANLIK DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonu, Twitter üzerinden duyurdu. Bakanlığı açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, hava kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi” denildi.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 8 terörist öldürüldü VİDEO