Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 12 mil uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "12 mil söz konusu olamaz. Hak ve hukukumuzun gereğini yaparız" dedi.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma hesaplarına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepki geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, 12 mil konusunda Yunanistan'ı uyararak şu ifadeleri kullandı:

"BİZİ TEST ETMESİNLER, GEREĞİNİ YAPARIZ"

"Karasuları 6 milden 12 mile çıkarırsanız, uluslararası sulara çıkarken sizden izin mi isteyeceğiz! 6 mil yapmışsın öyle veya böyle, şükret otur oturduğun yerde. Bu konuda bizi test etmesinler, böyle bir maceraya girişmesinler. Hak ve hukumuzun gereğini yaparız

Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürüyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır"

