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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i, ölümünün 24'üncü yılında andı.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 18:19
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'le ilgili bir anma mesajı yayınladı.

    "TÜRKEŞ'İ VEFATININ 24'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE VE SAYGIYLA YAD EDİYORUM"

    Erdoğan, "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24'üncü yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı.

    Erdoğan ayrıca, Türkeş'in üzerinde 'Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin' yazan fotoğrafını paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Alparslan Türkeş paylaşımı #1

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