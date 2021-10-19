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- Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 19.10.2021 - 10:16
- Güncelleme : 19.10.2021 - 10:19
Kahraman Mehmetçik, hainlere göz açtırmıyor.
Son olarak Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıldı.
"TERÖR İNLERİNİ YERLE BİR ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."