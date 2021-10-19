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    Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 19.10.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:19
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    Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, hainlere göz açtırmıyor.

    Son olarak Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıldı.

    "TERÖR İNLERİNİ YERLE BİR ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

    Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

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