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- Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 16.01.2022 - 13:25
- Güncelleme : 16.01.2022 - 13:31
Mehmetçik’in terör ve teröristle mücadelesi etkin ve kararlı bir şekilde sürüyor…
Yine Irak’ın kuzeyinde başarılı iki operasyon daha yapıldı.
“PENÇE” DARBESİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde hareket halindeki teröristlerin tespit edildiğini duyurdu.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
MSB, ateş destek vasıtaları ile 6 teröristin de öldürüldüğünü açıkladı.