Euro
15.6916
-0.21%
Dolar
13.8691
0.45%
Altın
799.9030
0.33%
Borsa
2,068.76
1.74%
Bitcoin
576.632
-2.53%
BTXN Coin
33.95
1.86%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul için fırtına uyarısında bulundu.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'a fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları fırtınaya karşı uyardı.

    Açıklamaya göre, 11.01.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren Marmara’nın batısında etkisini artırması beklenen rüzgarın; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de 50-80 km/saat hızında fırtına, zamanla Çanakkale ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde 60-90 km/saat hızında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

    PERŞEMBE GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

    Perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısı yapıldı.

    İstanbul a fırtına uyarısı #1


    Görüş Bildir