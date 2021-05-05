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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.05.2021 - 18:58
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 19:04
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    "TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE YAKALANAN İVME KAYBOLMAMALI"

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti.

    İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

    Görüşmede hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de bölgesel konular ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü #1

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