- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA & Ensonhaber
- 05.05.2021 - 18:58
- Güncelleme : 05.05.2021 - 19:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE YAKALANAN İVME KAYBOLMAMALI"
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Görüşmede hem iki ülke arasındaki ilişkiler hem de bölgesel konular ele alındı.