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    Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

    Sivrice'de, saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.01.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 18:27
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    Elazığ Sivrice'de, saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 8 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

    Deprem, kent merkezinde de hafif hissedildi.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Deprem sonrasına ilişkin açıklama yapan AFAD; an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını, gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

    PEŞ PEŞE SARSINTILAR

    Öte yandan, saat 16.30'da da merkez üssü Sivrice olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

    Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem VİDEO

    Elazığ da 4.2 büyüklüğünde deprem #1

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