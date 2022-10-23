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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da

    TOKİ Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adeta izdiham oluşturan vatandaşların açtığı pankartları tek tek okudu.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 15:38
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelediği Diyarbakır ziyaretini bugün gerçekleştirdi.

    Diyarbakır'a inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından otobüs ile TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin gerçekleştirileceği alana gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının öncesinde Diyarbakırlı vatandaşların coşkusu ile karşılaştı.

    Tören alanında adeta izdiham oluşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından açılan pankartları tek tek okudu.

    "Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz"

    "Diyarbakır etrafında bağlar var altılı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz." sloganını seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerle devam etti;

    "Yaratılanı yaradandan ötürü severiz"

    "Biz Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle Abazasıyla, yaratılanı yaradandan ötürü severiz. Ayrım yok."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır da #2


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