İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'yi Irak’ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi'nin Rudaw yayın kuruluşuna 23 Şubat'ta verdiği mülakatta, Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştiren ifadelerde bulunmuştu.

Bu ifedelerin üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

"OPERASYONLAR PKK'YA YÖNELİK"

Ferazmend'e, Büyükelçi Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle itham eden açıklamalarının kuvvetli ifadelerle reddedildiği, Türkiye'nin operasyonlarının esasen Irak'ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğini hedef alan PKK unsurlarına yönelik terörle mücadele kapsamında icra edildiğinin Irak makamları dahil herkes tarafından bilindiği belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA DEĞİL YANINDA YER ALMALI"

Türkiye'nin, Irak'la arasında son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerde terör örgütü PKK'nın ortak tehdit olduğu yönünde anlayış birliği sağlandığı ve İran'ın da Türkiye'nin terörle mücadelesinin karşısında değil, yanında yer almasının beklendiğini vurgulandı.

Öte yandan, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin söz konusu mülakatında, Irak'taki PKK varlığının yarattığı tehdide hiç değinmemiş olmasının dikkat çektiği de vurgulandı.

Büyükelçi Ferazmend'e ayrıca Irak hükümetinin PKK'yla etkin şekilde mücadele edebilmesi için, terör örgütüyle iş birliği içinde olanlar dahil tüm silahlı milis grupların hükümet kontrolüne alınması yönündeki çabalara iki ülke olarak destek verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

"TÜRKİYE IRAK'I İŞGAL ETMEMELİ"

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irec Mescidi, Türkiye'nin Şengal’e operasyon yapabileceği yönündeki açıklamalar üzerine, “Şengal’in Türkiye ile hiçbir ilişkisi yoktur ve bu bağlamda tehdit etme veya karar verme hakkı yoktur” demişti.

Mescidi, mülakatta "Türk Silahlı Kuvvetleri de Irak topraklarına karşı tehdit unsuru olmamalı ve işgal etmemelidir. Türkiye'nin uluslararası sınırlara çekilmesi gerekiyor." ifadelerine yer vermişti"