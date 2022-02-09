Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK’lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüyor.

Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, 'Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla teröristlere korku saçmaya devam ediyor.

İKİ BÖLGEDE 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadeleri de yer aldı.