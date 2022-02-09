Euro
15.52
0.19%
Dolar
13.60
0.26%
Altın
798.60
0.23%
Borsa
2026
0.94%
Bitcoin
596.801
-2.11%
BTXN Coin
31.53
-6.30%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK’lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüyor.

    Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, 'Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla teröristlere korku saçmaya devam ediyor.

    İKİ BÖLGEDE 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadeleri de yer aldı.

    Kuzey Irak ta 5 terörist öldürüldü #1

    Kuzey Irak ta 5 terörist öldürüldü #2

    Kuzey Irak ta 5 terörist öldürüldü #3


    Görüş Bildir