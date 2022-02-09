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Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK’lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 10:03
- Güncelleme : 09.02.2022 - 10:15
Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüyor.
Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, 'Ara, Bul, Yok Et' parolasıyla teröristlere korku saçmaya devam ediyor.
İKİ BÖLGEDE 5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadeleri de yer aldı.