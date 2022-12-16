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- Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 16.12.2022 - 12:11
- Güncelleme : 16.12.2022 - 12:35
Kahraman Türk askeri terör belasını bitirmekte kararlı.
Çeşitli operasyon bölgelerinde çatışmalarını sürdüren kahraman askerler, hainleri inlerinde öldürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'ten başarılı bir haber daha duyurdu.
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
O duyuruda, şu ifadeler kullanıldı;
"Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi."