İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, kentin çeşitli bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Altunizade-Üsküdar istikametinde bağlantı noktaları güzergahında trafik yoğunluğunun daha fazla olduğu görüldü.

Avrasya Tüneli'ndeki yoğunluk ise Samatya'ya kadar uzandı. Avrupa Yakası'nda E-5'te Bakırköy mevkiinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanırken, Basın Ekspres Yolu Edirne istikameti ile Haliç Köprüsü'nden Sefaköy'e kadar trafik yoğunlaştı.

TATİLCİLER YOLLARA DÖKÜLDÜ

TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde yer yer araç yoğunluğu yaşanırken, otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da sürücüler bir süre araçlarında beklemek zorunda kaldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa-Anadolu yönünde yoğun trafik olduğu görüldü.

Hafta sonunu şehir dışında geçirmek için otomobilleriyle yola çıkan vatandaşlar da yoğunluğa sebep oldu.

YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 72'YE ULAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası'na göre, saat 19.03 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.