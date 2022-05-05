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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki görüşmede, ikili ilişkiler ile Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı.
    • 05.05.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 20:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

    İkili ilişkiler ile Rusya-Ukrayna Savaşı ele alındı

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

    Macron'u tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

    Müzakere sürecinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı

    Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü #1


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