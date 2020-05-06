Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir günde 64 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı ise 78 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel koronavirüs tablosu, bugün de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşıldı.

78 BİN 202 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Bakanlık tarafından güncellenmiş verilere göre bir günde 4 bin 917 kişi koronavirüsü atlattı.

Böylelikle virüsü yenenlerin toplam sayısı 78 bin 202'ye yükseldi.

VAKA SAYISI 131 BİN 744 OLDU

Gün içinde yapılan 30 bin 303 test sonucunda 2 bin 253 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle toplam vaka sayısı 131 bin 744'e çıktı.

64 KİŞİ DAHA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 64 oldu.

Toplam ölü sayısı da 3 bin 584'e yükseldi.

"VİRÜS HER FIRSATI KULLANIYOR"

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız"