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    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.07.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:20
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    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askerinin nefesi teröristlerin ensesinde...

    Barış Pınarı bölgesinde görevli olan Mehmetçik, bir saldırı girişimini daha önledi.

    6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

    Twitter üzerinden operasyonu duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!" ifadesine yer verdi.

    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü ViDEO

    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü #1

    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü #2

    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü #3

    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü #4

    Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü #5

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