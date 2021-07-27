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- Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 27.07.2021 - 11:47
- Güncelleme : 27.07.2021 - 12:20
Kahraman Türk askerinin nefesi teröristlerin ensesinde...
Barış Pınarı bölgesinde görevli olan Mehmetçik, bir saldırı girişimini daha önledi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Twitter üzerinden operasyonu duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!" ifadesine yer verdi.
Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü ViDEO