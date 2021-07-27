Bölgeye saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk askerinin nefesi teröristlerin ensesinde...

Barış Pınarı bölgesinde görevli olan Mehmetçik, bir saldırı girişimini daha önledi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Twitter üzerinden operasyonu duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!" ifadesine yer verdi.

Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist öldürüldü ViDEO