Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, "EYT çalışmasını ocak ayından önce Meclis'e getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede sona gelindi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin yararlanacağı EYT’de formül de belirlenirken, yaş sınırı olup olmayacağı merak ediliyordu.

Kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları dile getirilse de netlik kazanmayan konu için Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerini işaret etmişti.

"Ocak ayından önce Meclis'e getirmeye çalışıyoruz"

TBMM'de konuşan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"EYT konusu, Türkiye'nin en önemli konularından birisi. Bu konunun uzamasının en önemli nedeni herkesi dinlemek zorundayız. Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim inşallah sarkmaz ocak ayından önce getirmeye çalışacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişe olmasın"

Vedat Bilgin'den EYT açıklaması VİDEO