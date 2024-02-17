9’uncu Üsküdar Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı Hilmi Türkmen önderliğinde bugün açılan ve yoğun katılım gösterilen 9’uncu Üsküdar Kitap Fuarı, 9 gün süre ile ziyaretçilerini bekliyor.

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ensonhaber.com

İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkaracak Üsküdar 9’uncu Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı.

Fuar, ilk gününde İstanbullu ve farklı illerden gelen kitapseverlerin yoğun katılımına sahne oldu.

Her yıl özel bir konuk tarafından açılışı yapılan Üsküdar Kitap Fuarı’nın bu yıl ki konuğu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.

Ensonhaber fuar açılışında kitapseverlerin nabzını tuttu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Numan Kurtulmuş mikrofonumuza konuştu.

"Kitapseverler, İstanbul'da okumanın, kitabın merkezi Üsküdar'da buluştu"

Hilmi Türkmen, fuar açılışında şu bilgileri paylaştı:

Kitapseverler, okulanlar, yazanlar, yayıncılar, yazarlar, hocalar, tarihçiler, yazarlar, hepsi İstanbul'da okumanın, kitabın merkezi Üsküdar'da buluştu. 9’uncu Üsküdar Kitap Fuarı, İstanbul'un en önemli kitap fuarlarından birisi. Bize göre birincisi. Çünkü yaklaşık 25 Şubat'a kadar toplam 9 gün sürecek. Hedefimiz 300 bin kişinin fuarı ziyaret etmesi. Bugün başlıyoruz. Fuarda 120 yayınevimiz var. Burada her çeşit yayınevi var. Ayrıca 550 yazarımız var. 750 ayrı etkinlik yapılacak. Söyleşiler, seminerler, imza günleri, konferanslar ile dolu dolu geçecek. Hayırlı olsun.

Sayın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılışımıza teşrif ediyor, onur konuğu tarihçi yazar Erhan Afyoncu hocamız, onur yazarımız yayıncı, dergici, şair, yazar İbrahim Tenekeci etkinlikte bulunuyor. Çok güzel dolu dolu bir hazırlık yaptık.

"Harem otogarını Tuzla'ya taşıyoruz"

Türkmen, konuşmasında yerel seçimlere de değinerek şu değerlendirmede bulundu:

Yeni döneme alt yapıdan, kentsel dönüşüme dolu dolu hazırlanıyoruz. Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi inşallah birlikte hareket edeceğiz. Sayın Murat kurum büyükşehirde, biz Üsküdarda. Çok dolu bir hizmet dönemi olacaktır diye düşünüyorum. Kültüre sanata dair yeni projelerimiz var. Harem otogarını Tuzla'ya taşıyoruz burada güzel bir kongre merkezi yapacağız.

Üsküdar'ın çınarı olan Üsküdar Musiki Cemiyeti binasını yıkıp adına yakışır bir binaya dönüştüreceğiz. Güzel projelerimiz olacak, ileride paylaşaçacağız.

"Kitap fuarları önemli"

Üsküdar'ın tarihi kimliğe sahip güzel bir ilçe olduğunu dile getiren Kurtulmuş ise Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in uzun zamandır yürüttüğü çabaların da İstanbul'un tarihi kimliğine katkılar sunduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesinde kültür sanat alanının gücünün de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu kitap fuarlarının gençlerin iyi yetişebilmesi için kökü mazide olan atiyi yetiştirebilmesi için yani tarihinden, değerlerinden kopuk olmayan bir mefkureyi ileri nesillere taşıyabilmesi için bu kitap fuarlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de gençlik yıllarımızda çocukluk yıllarımızda kitapla, kitabı bize ulaştıranlarla olan o ilişkimizle çok şey öğrendik, çok şey kazandık. Kitap fuarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Üsküdar Belediyesi'ni tebrik ediyorum.

Fuara katılanlar heyecanlarını dile getirdi

Fuarı gezen katılımcımlar da Türkiye'nin önde gelen yazarları ile bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açılışta İbrahim Tenekeci'nin onur yazarı olarak fuara gelmesinden heyecan duyduklarını belirttiler.

Fuara İstanbul dışından gelenler, kitapları yazarlara imzalatmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

İlk kitabı ile fuara katılan yazar Hasan Canat da fuarda bulunmanın heyecanını dile getirdi.

Fuarın onur konuğu tarihçi yazar İbrahim Tenekeci

Fuarın onur konuğu tarihçi yazar Erhan Afyoncu