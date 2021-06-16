A Milli Takım'a destek için yola düştüler: Maçı izlemek isteyenler Azerbaycan'a gidiyor

A Milli Takım, bu akşam Galler ile Azerbaycan’da karşılaşacak. Maçı izlemek isteyen Türk vatandaşları ise Gürcistan’dan Azerbaycan’a geçiş yapabiliyor.

EURO 2020 kapsamında A Milli Futbol Takımı bu akşam, Galler ile kritik bir maça çıkacak.

Roma’da İtalya’ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım, bu akşam Galler'i yenmek için mücadele edecek.

Galler maçı Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü’de oynanacak.

A Milli Takım'ı yalnız bırakmak istemeyen vatandaşlar, kara yolu ile Gürcistan’dan Azerbaycan’a geçiş yapmaya başladı.

VATANDAŞLAR A MİLLİ TAKIM'A DESTEK OLMAK İÇİN AZERBAYCAN'A GİDİYOR

Azerbaycan'ın kara sınırları salgın nedeniyle kapalı olması hava yoluyla girişlerde ise aşı kartı veya Covid-19'u atlattıklarına dair belge ibraz etmeleri şartıyla, Gürcistan-Azerbaycan sınırında sadece Türk ve Rus vatandaşlarına müsaade ediliyor.





VATANDAŞLARA BAZI UYARILAR YAPILDI

Öte yandan Gürcistan ve Azerbaycan’daki Türk elçilik yetkilileri, Azerbaycan’a yolculuğun Gürcistan üzerinden yapılması durumunda, anılan güzergahta tamir bakım servisi bulmakta karşılaşılan zorluk nedeniyle, vatandaşlarımızın araç bakımını yola çıkmadan yaptırmaları uyarısında bulunuldu.

Kalite açısından benzin ihtiyacının büyük istasyonlardan giderilmesi ve Azerbaycan’ın para birimi Manat bulundurulması istendi.



