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    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi: Politika faizi sabit kalacak

    11 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan piyasa beklenti anketine göre, politika faizinin yüzde 14'te sabit kalacağı tahmin ediliyor.
    • 19.07.2022 - 17:30
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    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi: Politika faizi sabit kalacak

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 21 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

    Edinilen bilgiye göre, AA Finansı'nın PPK toplantısına yönelik yaptığı piyasa beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    "Politika faizi yüzde 14'te sabit kalacak"

    Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

    Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı.

    Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.


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