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    AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den açıklama geldi

    Serdar Karagöz, "Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve Ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir." dedi.
    • AA
    • 22.05.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 10:16
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    AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'den açıklama geldi

    Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Musab Turan'ın siyasi propaganda eylemine ilişkin açıklama yaptı.

    KONU PLANLI, HESAPLI, SONUÇLARI ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLMÜŞ..

    Serdar Karagöz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Bir eski çalışanımızın yapmış olduğu eylem gazetecilikle ve ajansımızın yayın ilkeleri ile kesinlikle örtüşmemektedir. Bu eylemin motivasyonu çok yönlü olarak incelenecektir. Konu planlı, hesaplı, sonuçları önceden öngörülmüş, stratejik hedefleri olan bir eylem olarak tarafımızca değerlendirilmektedir.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

    Kurumumuz içinde bu konunun üzerine gidilecektir. Konuyla ilgili her türlü idari tedbir alınmıştır. Öte yandan kurumumuz, bu eylemin faili hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Konu hukuka intikal ettirilmiştir.

    Ajansımız sadece habercilik yapmakta ve kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutmaktadır."

    AA Genel Müdürü Serdar Karagöz den açıklama geldi #1

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