AA

Anadolu Ajansı'nın her sene düzenlediği "yılın kareleri oylaması" başladı.

Bu kapsamda da AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen ve önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 140 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.

BU YILA ÖZEL: ÖZGÜR SURİYE

Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel, "Özgür Suriye" başlığıyla yeni kategori eklendi.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye'de yaşananlara odaklanan 21 fotoğraf, "Özgür Suriye" adıyla oylamaya sunulacak.

DİĞER KATEOGORİLER: ÇEVRE, HABER, GÜNLÜK HAYAT

Ana kategorilerden "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde 24, "Günlük Hayat" kategorisinde 26, "Haber" kategorisinde 41 ve "Spor" kategorisinde ise 28 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Gazze’den İzlanda'ya, Peru'dan Kenya'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunulacak.

31 OACAK'A KADAR SÜRECEK

Oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebilecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 869 bin 591 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2025 saat 17.00'ye kadar devam edecek.