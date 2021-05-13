AA'dan uluslararası basın kuruluşlarına dayanışma çağrısı

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, uluslararası basın kuruluşlarına Anadolu Ajansı'nın bölgedeki muhabirlerinin hedef alınması nedeniyle dayanışma çağrısı yaptı.

İsrail’in Doğu Kudüs’te görev yapan basın mensuplarına uyguladığı şiddet devam ederken, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz uluslararası basın kuruluşlarına dayanışma çağrısı yaptı.

Avrupa Haber Ajansları İttifakı (EANA), Asya-Pasifik Haber Ajansları Organizasyonu (OANA), Akdeniz Haber Ajansları İttifakı (AMAN) ve Güneydoğu Avrupa Balkan Haber Ajansları Birliği'ne (ABNASE) yazdığı mektupta Karagöz, şiddet eylemlerinde AA muhabirlerinin de hedef alındığını belirtti.

“MUHABİRLERİMİZ HAYATLARINI TEHLİKEYE ATIYOR”

Kudüs’ü takip eden gazetecilerin tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Karagöz, “Görevlerini yerine getirirken 4 muhabirimiz ciddi şekilde yaralandı. Gazetecilik ilkelerine bağlı kalarak olayları takip eden gazetecilerimiz tehlikeli bir durumla karşı karşıyadır.” İfadesinde bulundu.

AA muhabirlerinin 2 kez şiddet eylemlerinin ortasında kalarak hayatlarını tehlikeye attıklarını belirten Karagöz, mektubunda dayanışma çağrısı yaparak “Bu sıkıntılı dönemlerde Anadolu Ajansına vereceğiniz destekten ve temel gazetecilik görevlerini yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımızla dayanışma göstermenizden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.