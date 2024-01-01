AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması başladı Anadolu Ajansı, her yıl hazırladığı 3 ayrı kategorinin yanı sıra bu yıla özel 'deprem' ve 'Gazze' konu başlıklı iki kategoriyi daha ekleyerek 147 seçkin fotoğrafı, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açtı.

AA

Dünya genelinde geride bıraktığımız 2023 yılında, birçok gelişme yaşandı.

Spor, siyaset, afet ve savaş 2023 yılında öne çıkan konular oldu.

Yaşananlar ise Anadolu Ajansı'nın kadrajına yansıdı. Damga vuran olaylara ait fotoğraflar ise her yıl olduğu gibi bu yıl da oylamaya sunuldu.

Deprem ve Gazze kategorilere eklendi

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından, üç kategoride “Yılın Fotoğrafları” belirlenecek.

Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel, "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" başlığıyla iki kategori eklendi.

"Deprem: Umut"

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulacak.

*6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun’da yıkılan Merve Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki Mahmut Salman'a 56. saatte ulaşıldı. Ekiplerin işbirliğiyle enkazdan çıkarılan Salman sedyeye taşınırken, yüzünde kurtarılmanın verdiği mutluluk vardı.

"Gazze: Kanıt"

İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi, "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden oylanabilecek.

*İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazından kuzeni tarafından çıkarılan Filistinli kız hayatını kaybetti.

Kategorilerdeki fotoğraf sayıları

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45 kare yer alacak.

*İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.

"Haber" kategorisinde 30 kare bulunuyor.

*Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin huzur ve güvenliği için olumsuz hava koşullarına rağmen teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak terör örgütü PKK'ya ve kaçakçılara karşı operasyonlar gerçekleştiriyor.

"Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

*Milli takım sporcusu Mete Gazoz, Almanya'daki Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı’nın final maçında atışlarını gerçekleştirdi.

Dünya genelinde oylamaya sunuldu

Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Filistin'den İskoçya'ya, Afganistan'dan Peru'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayınlanan 1 milyondan fazla kare arasından belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunuldu.

Oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebilecek.

Son gün 31 Ocak

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya her yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)