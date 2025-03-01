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AA yılın kareleri oylaması sonuçlandı...

Anadolu Ajansı (AA), geçtiğimiz aylarda, 2024'e damga vuran olayları beş kategoride sıralayarak seçime sundu.

Oylamada, Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Gazze'den İzlanda'ya, Peru'dan Kenya'ya dünyanın farklı coğrafyalarından 1 milyondan fazla kare yayınlandı.

KARELER DÜNYA GENELİNDE OYLANDI

1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunuldu.

1 MİLYON 543 BİN 367 KİŞİ KATILIM GÖSTERDİ

AA'nın, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırladığı, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından, "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ve "Özgür Suriye" kategorilerinde fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına, 1 milyon 543 bin 367 kişi katıldı.

"GERİ DÖNÜŞ" FOTOĞRAFI BİRİNCİ SEÇİLDİ

Oylamada, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye'de yaşananlara odaklanan 21 fotoğraf, "Özgür Suriye" kategorisinde oylamaya sunuldu.

Bu kategoride Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafı 11 bin 344 oy olarak birinci seçildi.

Ana kategorilerden "Doğal Yaşam ve Çevre"de 24, "Günlük Hayat"ta 26, "Haber"de 41 ve "Spor"da 27 seçkin fotoğraf yer aldı.

OYLAMADA KATEGORİLERE GÖRE BİRİNCİ SEÇİLEN KARELER

"Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sırılsıklam" fotoğrafı 234 bin 238 oy aldı ve oylamaya sunulan karelerden en çok tercih edileni oldu.

"Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafı 82 bin 47 oy, "Doğal Yaşam ve Çevre"de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" fotoğrafı 45 bin 911 oy, "Haber"de ise Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA" adlı karesi 39 bin 965 oy olarak birinci oldu.

Oylama sonuçlarına "yilinkareleri.aa.com.tr" adresinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabiliyor.