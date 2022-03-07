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    AB: 5 milyon kişi Ukrayna'yı terk edebilir

    Josep Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.
    • AA
    • 07.03.2022 - 16:20
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    AB: 5 milyon kişi Ukrayna'yı terk edebilir

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen AB Kalkınma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

    Borrell, toplantı öncesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "AFGANİSTAN BENZERİ BİR DURUM"

    Toplantının gündeminde Ukrayna'nın da olduğunu ifade eden Borrell, burada "Afganistan'ın durumunun benzeriyle" karşı karşıya kaldıklarını, son bir haftada 1,5 milyon Ukraynalının komşu ülkelere gittiğini belirtti.

    AB: 5 milyon kişi Ukrayna yı terk edebilir #1

    5 MİLYON KİŞİNİN UKRAYNA'YI TERK ETMESİ BEKLENİYOR

    Borrell, yaklaşık 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini beklediklerini ve buna hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

    Josep Borrell, bu kişileri ağırlamak için Ukrayna'ya komşu ülkelere daha fazla yardımda bulunulmasının önemine dikkati çekti.

    AB: 5 milyon kişi Ukrayna yı terk edebilir #2

    AB: 5 milyon kişi Ukrayna yı terk edebilir #3


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