AB ile ‘Siyasi Diyalog Toplantısı’: Türkiye adil muamele bekliyor

Siyasi Diyalog Toplantısı kapsamında AB yetkilileri ile bir araya gelen AB Başkanı Faruk Kaymakçı, “Türkiye, AB üyeliği sürecinde adil muamele bekliyor" dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) yönelik çalışmalar devam ediyor. Ankara’da, AB Başkanlığı Volkan Vural Toplantı Salonu’nda, siyasi direktörler düzeyinde AB yetkilileri ile ‘Siyasi Diyalog Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlıklarındaki heyet ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ve AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski başkanlığındaki AB heyeti katıldı.

“Üyelik perspektifi güçlendirildikçe, reform süreci de hızlanacaktır”

DHA’nın haberine göre; toplantıda konuşan Kaymakcı, üyelik perspektifi doğrultusunda Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“3 yıl aradan sonra siyasi direktörler düzeyinde gerçekleşen bu toplantıyı yapabilmekten mutluyuz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke. Bunun da ötesinde Türkiye, Avrupa'nın güvenlik savunması, ekonomisi, enerji güvenliği ve göç yönetimi açısından anahtar bir ülke. Türkiye, AB üyeliği sürecinde adil muamele bekliyor. Üyelik perspektifi güçlendirildikçe, reform süreci de hızlanacaktır. Bugün gündemimizde Türkiye-AB ilişkilerini farklı bir yönde değerlendireceğiz. Hem Türkiye'yi hem de AB'yi ilgilendiren çeşitli bölgesel konuları hep birlikte ele alacağız.”

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.