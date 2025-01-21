AB, Kartalkaya'daki yangın felaketi sonrası başsağlığı mesajı yayınladı

DHA

Türkiye, Bolu'daki yangın felaketi ile sarsılıyor..

Önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde, saat 03.30 sıralarında çıkan yangında alevler hızla yayıldı.

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında can kaybının 66'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 51 olduğu açıklandı.

AB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen yangın sonrası taziye mesajı yayınladı.

Paylaşımında Kallas, şu açıklamalara yer verdi:

Bolu'daki otelde meydana gelen yangında yaşanan trajik can kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyor ve alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu üzüntülü anda Türkiye'nin yanındayız.

NE OLMUŞTU

Önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı.

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

CAN KAYBI 66'YA YÜKSELDİ

Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

Büyük felaketin yaşandığı yangın sonrası can kaybının 66'ya yükseldiği açıklandı.

Yaralı sayısı ise 51 olarak açıklandı.