AB Komisyonu üyesi Ferreira, Gaziantep Nurdağı'nda depremzedelerle buluştu AB yetkilisi, "Depremzedelerin gösterdikleri direnç çok etkileyiciydi" dedi. Elisa Ferreira, Türkiye'ye destek olma çabalarını sürdürdüklerini söyledi.

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AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitti.

Ferreira, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede temaslarda bulundu.

Geçici Barınma Merkezi'ndeki Şehit Astsubay İbrahim Tıraş İlkokulu'ndaki öğrencilerle sohbet eden Ferreira, daha sonra merkezdeki depremzedelerle görüştü, ailelerle bir süre sohbet etti.

Elisa Ferreira, gazetecilerle, deprem gibi zor durumlarda yardımlaşılması ve onlara destek olunması gerektiğini söyledi.

"İnsanlardaki inanılmaz direnç beni çok etkiledi"

AB'nin, Türkiye'ye zor durumlarında destek olmaya çalıştığını ifade eden Ferreira, şöyle dedi:

Burada tanıştığımız, karşılaştığım insanlardaki inanılmaz direnç beni çok etkiledi. Buradaki depremzedelerin yaptıkları iş ve gösterdikleri direnç gerçekten çok etkileyiciydi.

Ferreira, deprem bölgesinin normalleşmesi için gayret edenlere, belediyelere, öğretmenlere ve devlet kuruluşlarına teşekkür etti.

"Bölge toparlanmaya çalışıyor"

Afetin ardından bölgeye yapılanların gerçekleşmesi için enerji gerektiğine dikkati çeken Ferreira, şunları kaydetti:

İnsanlarla, kadınlarla tanıştığımda bir gelecek istiyor ve bir geleceği de hak ettiğini gördüm. Tabi ki bizim desteğimiz önemli ama Türkiye'de de en üstü seviyeden en alt seviyeye kadar sahada insanlarla birlikte çeşitli kuruluşların çalışması, organizasyonu olmasa bizim desteğimiz işe yaramazdı.



Buradaki çalışmalar ve bizlerin de desteğiyle böylesine bir trajedi sonrasında bölge toparlanmaya çalışıyor. Bu da çalışmanın, dayanışmanın ve karşılıklı saygının bir göstergesidir.

Ferreira'ya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Maruf Yaman ve İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu eşlik etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)