AB Komisyonu üyesi Ferreira, Türkiye'yle ilişkilerin güçlendirilmesini destekliyor Avrupa Birliği'nin önde gelen yetkilisi Elisa Ferreira, Ankara ile iş birliğini geliştirebileceklerini söyledi.

AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, Türkiye'ye destek mesajı verdi.

Ferreira, Ankara-Brüksel ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ferreira ile bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine destek

Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından gazetecilere, Türkiye AB'nin, AB'nin de Türkiye'nin büyük bir ortağı olduğunu söyleyen Ferreira, şöyle devam etti:

Özellikle iş birliğinin ve istikrarın her zamankinden daha da önemli olduğu bir dönemde, bu iş birliğinin güçlendirilmesi çok önemli. Salgın atlatıldı, etrafımızda devam eden savaşlar var ve Türkiye'de deprem yaşandı.



Dolayısıyla Türkiye ve AB arasında daha da güçlendirilmiş ilişkilerin, iş birliğinin ortaya çıkması için iyi başlangıç anı ve zamanı. AB, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı.

"İş birliğinin güçlendirilmesi için birçok alan var"

Her iki blok, daha istikrarlı gelişmeye beraber yürüyebilir ve kendi genç vatandaşlarına çok daha iyi imkanlar sağlayabilir.



Tabii ki AB ile Türkiye arasında farklılıklar var ama iş birliğinin güçlendirilmesi için birçok alan da var.

400 milyon euro sağladılar

Ferreira, AB’nin, Türkiye'nin yaşadığı afete destek vermek için 400 milyon euro sağladığını, bu desteğin Avrupa tarihinde sağlanan en yüksek miktar olduğuna değindi.

Yeniden inşa çabalarına katkı

Bu desteğin henüz üye olmayan ve katılım sürecinde bulunan Türkiye'ye sağlandığını anımsatan Ferreira, şu ifadeleri kullandı:

Destek için sağlanan 400 milyon euro, AB'nin farklı komisyonlarının taahhütte bulunduğu 1 milyar euronun en büyük kısmı.



Destek, özellikle yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi için sağlandı.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Maruf Yaman ve ilgililer hazır bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)