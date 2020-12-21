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- AB Komisyonu'ndan, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni çıktı
AB Komisyonu'ndan, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni çıktı
- AA
- 21.12.2020 - 21:38
- Güncelleme : 21.12.2020 - 21:51
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer/BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşılarının dağıtım iznine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Leyen konuyla ilgili açıklamasında, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kararının ardından AB Komisyonu'nun izniyle Pfizer'in Belçika'daki tesislerinde üretilen aşıların AB üyelerine dağıtımının birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.
BÜTÜN AB ÜLKELERİNDE BAŞLAYACAK
Von der Leyen, aşılamaların 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde bütün AB ülkelerinde başlayabileceğini duyurdu.
DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERE TEMİN YARDIMI
EMA'nın Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının onayı hakkındaki kararı da 6 Ocak'ta vereceğini aktaran von der Leyen, AB olarak düşük gelirli ülkelere aşı temini konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.
EMA, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği "BNT162b2" adlı aşının AB'de pazarlanmasını bugün onaylamıştı.