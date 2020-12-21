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    AB Komisyonu'ndan, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni çıktı

    Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından koronavirüs aşısı için bugün verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi.
    • AA
    • 21.12.2020 - 21:38
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 21:51
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    AB Komisyonu'ndan, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni çıktı

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pfizer/BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşılarının dağıtım iznine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Leyen konuyla ilgili açıklamasında, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kararının ardından AB Komisyonu'nun izniyle Pfizer'in Belçika'daki tesislerinde üretilen aşıların AB üyelerine dağıtımının birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.

    BÜTÜN AB ÜLKELERİNDE BAŞLAYACAK

    Von der Leyen, aşılamaların 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde bütün AB ülkelerinde başlayabileceğini duyurdu.

    AB Komisyonu ndan, Pfizer/BioNTech in aşısına dağıtım izni çıktı #1

    DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERE TEMİN YARDIMI

    EMA'nın Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının onayı hakkındaki kararı da 6 Ocak'ta vereceğini aktaran von der Leyen, AB olarak düşük gelirli ülkelere aşı temini konusunda yardımcı olacaklarını söyledi.

    EMA, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği "BNT162b2" adlı aşının AB'de pazarlanmasını bugün onaylamıştı.

    AB Komisyonu ndan, Pfizer/BioNTech in aşısına dağıtım izni çıktı #2

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