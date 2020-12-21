Haberler

Gündem Haberleri

AB Komisyonu'ndan, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni çıktı

AB Komisyonu'ndan, Pfizer/BioNTech'in aşısına dağıtım izni çıktı

Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından koronavirüs aşısı için bugün verilen kullanım onayını tasdik etti ve dağıtım izni verdi.