AB Komisyonu'nun Türkiye raporundaki PKK bağlantılı YPG ifadesi muğlak bıraktı Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, 2023 Türkiye Raporu'nda yer alan 'PKK bağlantılı YPG' ifadesinin YPG'nin de AB'nin terör listesine alınmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığı sorusuna yanıt vermedi.

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AA & Ensonhaber

Günlük basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'na 2023 Genişleme Paketi kapsamında 8 Kasım'da açıklanan 2023 Türkiye Raporu'nda geçen 'PKK bağlantılı YPG' ifadesiyle ilgili soru soruldu.

Raporda geçen, "Türkiye'nin sınır bölgeleri AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın terör saldırıları nedeniyle güvenlik riskiyle karşı karşıya kaldı" ve "Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK ve bağlantılı gruplara yönelik hava saldırılarını sürdürdü" ifadeleri hatırlatılarak 'bunlardan yola çıkarak AB Komisyonu'nun YPG'yi AB'nin terör listesine ekletme konusunda bir teklif üzerinde çalışıp çalışmadığı' sorusuna Stano, doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

"Olasılıklar hakkında yorum yapmıyoruz"

Stano, bir örgütün AB'nin terör listesine alınmasına ilişkin önerilerin üye bir ülke tarafından yapıldığını, ardından bu teklifin tüm üye ülkelerce tartışılarak oy birliğiyle karar alındığını anlattı.

Tüm sürecin gizlilik içinde yürütüldüğünü belirten Stano, "Bu nedenle olasılıklar hakkında, olası potansiyel veya halihazırda devam eden görüşmeler hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

"YPG, AB'nin terör listesinde yer almıyor"

AB'nin yürütme organı olan komisyonun raporunda açıkça 'YPG'nin PKK bağlantılı olduğu' ifadesinin yer almasını nasıl açıkladığı sorusu üzerine, "Öğrenebileceğiniz tek şey, gerçek. Gerçek de şu ki YPG, AB'nin terör listesinde yer almıyor. Sadece PKK yer alıyor" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun önceki raporlarında söz konusu terör örgütüyle ilgili 'Türkiye'nin PKK ile bağlantılı gördüğü YPG' ifadeleri yer alıyordu, bu yılki raporda doğrudan 'PKK bağlantılı YPG' ifadesinin kullanılması dikkati çekmişti.

PKK, 2004'ten bu yana AB'nin terör listesinde yer alıyor.