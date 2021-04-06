AB Konseyi Başkanı Charles Michel: AB, Türkiye'ye somut gündem sunmaya hazır

Charles Michel, AB'nin, Türkiye ile ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Akdeniz meselesine ilişkin yaptığı değerlendirmede Michel, "AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir." ifadesini kullandı.

"EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ İÇİN SOMUT GÜNDEM SUNMAYA HAZIRIZ"

Michel, AB'nin Türkiye ve Yunanistan arasında istişari görüşmelerin tekrar başlamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kıbrıs konusunda ise AB'nin aktif bir gözlemci olduğuna dikkati çeken Michel, Birliğin, Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki süreci desteklediğini kaydetti. Son aylarda Türkiye ile AB arasında da olumlu bazı gelişmelerin yaşandığını hatırlatan Michel, bu gelişmelerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inandıklarının altını çizdi.

Michel, "AB, (Türkiye'yle) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır." dedi.

LEYEN: TÜRKİYE ASLINDA YAPICI BİR ŞEKİLDE TEKRAR İLİŞKİ KURMAK İSTEDİĞİNİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye değinen von der Leyen ise "Türkiye aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi, biz de Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik. İki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmede dört alanın masaya yatırıldığını belirten von der Leyen, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini gerektiğini belirterek, "Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak. Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşmasının benzersiz bir çalışma olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Sadece Gümrük Birliğini güncellemek değil kamu özel sektör iş birliğini de daha da güçlendirmenin yollarını arayacağız. Bunu yaparken de odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak." dedi.