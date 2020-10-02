AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye için yaptırım kararı çıkmadı

AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye gündemli toplantısı sona erdi, Türkiye için yaptırım kararı çıkmadı.

AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye gündemli toplantısı sona erdi.

Türkiye için yaptırım kararı çıkmadı. AB liderleri Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye diyalog çağrısını yineledi.

"TÜRKİYE İLE YAPICI DİYALOG İSTİYORUZ"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini söyledi.

BELARUS'A YAPTIRIM KARARI

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Belarus'a yaptırım uygulanması için karar aldıklarını, 40 kişilik listede Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bulunmadığını belirtti.



