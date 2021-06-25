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    AB liderleri, göç anlaşması için Türkiye'ye 3 milyar euro verilmesi üzerinde anlaştı

    AB liderleri, göç anlaşması için Türkiye'ye 3 milyar euro verilmesi üzerinde anlaştı

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar euro verilmesinde anlaştığını açıkladı.
    • AA
    • 25.06.2021 - 03:35
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 03:44
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar euro verilmesinde anlaştığını açıkladı.

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