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- AB liderleri, göç anlaşması için Türkiye'ye 3 milyar euro verilmesi üzerinde anlaştı
AB liderleri, göç anlaşması için Türkiye'ye 3 milyar euro verilmesi üzerinde anlaştı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar euro verilmesinde anlaştığını açıkladı.
- AA
- 25.06.2021 - 03:35
- Güncelleme : 25.06.2021 - 03:44
Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar euro verilmesinde anlaştığını açıkladı.
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