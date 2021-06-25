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AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye gündemi
Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün toplantısı sona erdi.
- AA
- 25.06.2021 - 00:13
- Güncelleme : 25.06.2021 - 00:49
Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği Zirvesinin ilk gün toplantısı sona erdi.
İlk gün toplantısında Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular gündeme geldi.
SURİYELİLER İÇİN SAĞLANACAK FİNANSMAN TEKLİFİ
AB zirvesinde liderler, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.
TÜRKİYE GÜNDEMİ
AB liderlerin, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği bildirildi.
AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını not ettiği belirtildi.