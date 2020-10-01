AB liderlerinden Türkiye açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Avusturya Başbakanı Kurz, Doğu Akdeniz'e yönelik açıklamalar yaptı.

AB liderleri, başta Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler ile Belarus konusu olmak üzere çeşitli gündem maddelerini ele almak için bugün ve yarın Brüksel'de bir araya geliyor.

LİDERLERDEN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Brüksel'de zirveyle ilgili bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim konusunda AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs'la dayanışma içinde olmalı" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz konusunda konuşan bir diğer lider olan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye içerisinde yaptırımların da olduğu net bir yanıt vermeli." şeklinde konuştu.

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