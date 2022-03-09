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    AB: Rusya Suriye'deki gibi Ukrayna'yı sivil ayrımı gözetmeksizin bombalayacak

    Josep Borrell, Rusya'nın, Suriye'nin tümünde yaptığı gibi Ukrayna'yı da sivil ayrımı gözetmeden bombalayacağını söyledi.
    • AA
    • 09.03.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 16:03
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    AB: Rusya Suriye'deki gibi Ukrayna'yı sivil ayrımı gözetmeksizin bombalayacak

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve savaşın ardından değişen dünyada ve Avrupa'nın güvenlik durumunda AB'nin rolü konulu oturumda konuştu.

    "SİVİLLERİ GÖZETMEDEN BOMBALAYACAK"

    AB Temsilcisi, "Rus ordusu bildiği tek şeyi yapıyor. Bunu Halep'te, Suriye'nin tamamında Çeçenistan'da bombalayarak yaptı ve aynısını şimdi Ukrayna'da sivil kayıplar için herhangi bir endişe duymadan yapacak." dedi.

    AB'nin Rusya'ya karşı çok tedbir aldığını ancak yine de "yetersiz ve geç" kaldığını söyleyen Borrell, Birliğin Rusya'ya enerji bağımlılığını "karşılıklı bağımlılığın silahlaşması" olarak niteledi.

    AB: Rusya Suriye deki gibi Ukrayna yı sivil ayrımı gözetmeksizin bombalayacak #1

    "RUS GAZINA BAĞIMLIYIZ, BUNDAN KURTULMALIYIZ"

    Borrell, "Kesinlikle Rus gazına bağımlıyız ve yapmamız gereken ilk iş, bundan kurtulmak." diye konuştu.

    AB'nin Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimiyle ilgili işlemleri yasaklamasına atıfta bulunan Borrell, buna rağmen gaza bağımlılığı nedeniyle para akışını durdurmadığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AB'den akan parayla savaşı finanse etmeye devam ettiğini kaydetti.

    Borrell, AB'nin yıl sonu itibarıyla Rusya'ya bağımlılığının üçte ikisini kesme hedefine ilişkin, "Kırım'daki işgali gördüğümüzde Rus enerjisine olan bağımlılığımızı azaltmamız gerektiğini biliyorduk ama aslında azaltmak yerine sadece artırdık." değerlendirmesini yaptı.

    AB: Rusya Suriye deki gibi Ukrayna yı sivil ayrımı gözetmeksizin bombalayacak #2


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