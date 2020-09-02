AB sözcüsü Türkiye’ye yaptırım tehdidinde bulundu

Yunan medyasına demeç veren AB Komisyonu Başkanı Margaritis Schinas, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden vazgeçmesi için son bir şansı olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine, tüm tehdit ve yıldırma politikalarına rağmen son hızla devam eden Türkiye, kararlı duruşunu da korumaya devam ediyor.

Türkiye’nin bölgedeki yasal hakları çerçevesinde sürdürdüğü faaliyetleri, Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının zarar görmesinden endişe eden dış güçler tarafından engellenmeye çalışılırken, birçok ülke de sondaj aktivitelerinin durdurulması çağrısında bulunuyor.

"TÜRKİYE'YE SON BİR ŞANS VERİYORUZ"

Akdeniz’in doğusunda yaşanan Türkiye-Yunanistan gerilimi, Yunanistan’ın talebiyle Avrupa Birliği’ne de taşınmış durumda.

Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Yunanistan, desteğini aldığı bazı AB üyeleriyle provokatif çabalarına devam ediyor.

Bu isimlerden biri olan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Yunan medyasına verdiği röportajda, Türkiye'ye Doğu Akdeniz konusunda “son bir şans” verdiğine ilişkin kıştırtıcı ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'YE FAALİYETİ DURDURUN ÇAĞRISI

AB liderlerinin 24-25 Eylül'deki görüşmesi öncesinde Yunan Alpha televizyonuna konuşan Schinas, “Türkiye, 25 Eylül'e kadar bir çözüm yolu bulmazsa, AB’nin yaptırımlarına maruz kalacak.” yorumunda bulundu.

Türkiye'ye son bir şans vermenin yolunu aradığını söyleyen Schinas, Türkiye’nin AB'yi tehdit edemeyeceğini söyleyerek bölgedeki gerilimin AB eliyle körüklendiğini de kanıtlamış oldu.