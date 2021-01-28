Meyer-Landrut, Kilis'te yapımı süren hastane inşaatını inceledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, bir dizi inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Büyükelçi Meyer-Landrut ile beraberindeki heyet, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Daha sonra Meyer-Landrut, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldi.

Başkan Ramazan, belediyenin çalışmaları ve Suriyeli göçmenler hakkında bilgi verdi.

"SURİYELİLERİN NÜFUSUNUN EN FAZLA OLDUĞU İLLERDEN BİRİ"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen yeni devlet hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Meyer-Landrut, düzenlediği basın toplantısında, yeni devlet hastanesinin inşaatının ilerlemesinden mutlu olduğunu ifade ederek, "Yaşadığımız pandemi koşullarında sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz anlamış bulunuyoruz. (Kilis) Suriyelilerin nüfusunun en fazla olduğu illerimizden birisidir.

"MEVCUT ALTYAPIYI İKİ KATINA ÇIKARIYORUZ"

Sağlık altyapısının artan bu nüfusa uyarlanması gerekiyor. Bu nedenle modern, 300’den fazla yataklı olan hastanenin yapılması AB’nin sağlık yatırımları açısından Kilis’e yapmış olduğu bir katkı olacak. Biz bu kapsamda sağlık açısından mevcut altyapıyı iki katına çıkarıyoruz." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Kilis’te ViDEO

"AZ ZAMANDA ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARDIK"

Proje Koordinatörü Helin Ruf Uçar, "AB Kalkınma Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığıyla iş birliğine çok büyük önem veriyoruz. Az zamanda bu projeyle çok güzel işler başardık. Ekim-kasım ayında bu projenin hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık ise Türkiye’de nüfusundan fazla misafir barından tek ilin Kilis olduğunu ifade ederek, "Misafirlerimizin sağlık alanında hizmet almasını çok önemli derecede etkilemektir. Bu nedenle ilimize 300 yataklı hastaneyi kazandıran, AB temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu hastanenin açılmasıyla Suriyeli misafirlerimizin daha kaliteli hizmet sunacağımız inancındayım." dedi.