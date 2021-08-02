Euro
9.9293
-1.07%
Dolar
8.3567
-0.96%
Altın
487.7
-0.92%
Borsa
1.4
0.48%
Bitcoin
332.530
-3.70%
EXEN Coin
23.87
-0.74%
32ºC
İstanbul
Açık 32 C
    AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın'ın sorusunu cevapsız bırakmadı

    AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın'ın sorusunu cevapsız bırakmadı

    Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderileceğini açıklayarak şarkıcı Demet Akalın'a özel olarak cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 20:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, son bir haftadır çeşitli bölgelerde çıkan yangınlarla boğuşuyor.

    Şarkıcı Demet Akalın da yangınlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    "NE YAPALIM, NE EDELİM?"

    Akalın, "Helikopter kiralama şirketi bulduk bürokrasiye takılıyoruz? Ne yapalım? Ne edelim" dedi.

    Akalın daha sonra AB Türkiye Delegasyonu'nun attığı bir Tweet'e cevap vererek "Ne zaman, ne zaman?" diye sordu.

    AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın ın sorusunu cevapsız bırakmadı #1

    AB TÜRKİYE DELEGASYONU, DEMET AKALIN'I BİLGİLENDİRDİ

    Akalın'a bu sorusunun ardından AB Türkiye Delegasyonu'ndan bir yanıt geldi.

    Ünlü şarkıcıya verilen cevapta, "Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30'da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya'dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmalarını bekliyoruz" denildi.

    AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın ın sorusunu cevapsız bırakmadı #2

    "AĞLAYARAK TEŞEKKÜR EDEBİLİYORUM"

    Akalın da karşılığında, "Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Sinirlerim alt üst ve bunu hiç unutmayacağız teşekkürler. Ağlayarak teşekkür edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

    AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın ın sorusunu cevapsız bırakmadı #3

    AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın ın sorusunu cevapsız bırakmadı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir