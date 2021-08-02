AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın'ın sorusunu cevapsız bırakmadı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderileceğini açıklayarak şarkıcı Demet Akalın'a özel olarak cevap verdi.

Türkiye, son bir haftadır çeşitli bölgelerde çıkan yangınlarla boğuşuyor.

Şarkıcı Demet Akalın da yangınlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"NE YAPALIM, NE EDELİM?"

Akalın, "Helikopter kiralama şirketi bulduk bürokrasiye takılıyoruz? Ne yapalım? Ne edelim" dedi.

Akalın daha sonra AB Türkiye Delegasyonu'nun attığı bir Tweet'e cevap vererek "Ne zaman, ne zaman?" diye sordu.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU, DEMET AKALIN'I BİLGİLENDİRDİ

Akalın'a bu sorusunun ardından AB Türkiye Delegasyonu'ndan bir yanıt geldi.

Ünlü şarkıcıya verilen cevapta, "Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30'da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya'dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmalarını bekliyoruz" denildi.

"AĞLAYARAK TEŞEKKÜR EDEBİLİYORUM"

Akalın da karşılığında, "Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Sinirlerim alt üst ve bunu hiç unutmayacağız teşekkürler. Ağlayarak teşekkür edebiliyorum" ifadelerini kullandı.