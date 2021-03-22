AB: Türkiye ile en iyi ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Josep Borrell, "Biz Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşmasının süresi sona eriyor. Anlaşmayı yenilemek isteyen AB, Türkiye ile yeni anlaşma için ilişkilerini iyi tutma peşinde.

Bu amaç doğrultusunda AB, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmaya devam ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

"TÜKİYE İLE İLİŞKİLER ANA GÜNDEM MADDEMİZ"

Türkiye ile ilişkilerin toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Borrell, konunun 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını, AB Komisyonu olarak hazırladıkları raporun liderlere tavsiyeler içerdiğini ve bakanların da ek değerlendirmeler yaptığını söyledi.

"BAZI İÇ GELİŞMELER ENDİŞE VERİCİ"

Borrell, Türkiye'den son dönemde olumlu sinyaller gördüklerini belirterek, Doğu Akdeniz'de gerginlik düşmüş olsa da durumun kırılgan ve Türkiye'deki bazı iç gelişmelerin endişe verici olduğunu ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) açılan kapatma davasını ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini hatırlatan Borrell, bu tür gelişmelerin, Türkiye'yi AB yolundan uzaklaştırdığını savundu.

"OLUMLU GELİŞMELERİ DESTEKLEME KARARI ALDIK"

Borrell, "Bakanlarla olumlu gelişmeleri destekleme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Tüm seçeneklerin de masada olduğunu kaydeden Borrell, bu akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini ve AB liderleri için hazırladığı raporu değerlendireceğini aktardı.

"EN İYİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Borrell, bir soru üzerine, Türkiye ile ilgili hem olumlu hem olumsuz gelişmeler olduğunu düşündüklerini belirterek, "Biz, Türkiye ile bir aday ülke, komşu ve en iyi ilişkileri geliştirebileceğimiz önemli bir ülke olarak ilişki kurmak istiyoruz. Aynı zamanda üye ülkelerin ve AB'nin çıkarlarını savunarak bunu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu ile görüşmesinde Kıbrıs meselesini de ele alacaklarını dile getiren Borrell, şunları kaydetti:

"YAZA KADAR İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Gelecek günlerde ve belki yaza kadar Türkiye'nin tutumunu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Bunun için bazı referans noktaları kullanacağız. Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili gelişmeler bunlardan biri olacak.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ön görüşmeler bir başkası olacak. Libya'daki durum ve Türkiye içindeki siyasi durumu da takip edeceğiz. Türkiye ile ilgili birkaç göstergeyi izleyeceğiz.

Şu ana kadar iyi ve olumlu olanlar var, olumsuz olanlar var. Türkiye'nin de olumlu bir hava içinde olduğundan ve Suriyeli mültecilere destek gibi birçok nedenle yürütmemiz gereken müzakereleri ciddi şekilde yürütmek isteyip istemediğinden emin olmak için izlemeyi sürdürmek zorundayız."