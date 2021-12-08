AB: Türkiye, mülteciler konusunda takdiri hak ediyor

Birlik yetkilisi Lenarcic, düzensiz göçmenler konusunda taşınılan yükün farkında olduklarını söyledi. Lenarcic, "AB, Türkiye'nin misafirperverliğini ve cömertliğini kabul ediyor" dedi.

Dünya genelinde en çok mülteciyi misafir eden Türkiye'ye ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) açıklama geldi.

Komisyon'un kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB fonlarıyla yürütülen Sosyal Uyum Yardım Programı'na (ESSN) ilişkin temasları kapsamında Ankara'da olduğu sırada değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN TAŞIDIĞI YÜKÜN FARKINDAYIZ"

Türkiye'nin düzensiz göçmenler konusunda taşıdığı yükün farkında olduklarını dile getiren Lenarcic, AB'nin bu konuda daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

ESSN'in bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı yardım faaliyeti olduğunun altını çizen Lenarcic, şöyle devam etti:

"TÜRKİYE'NİN CÖMERTLİĞİNİ KABUL EDİYORUZ"

"Türkiye, dünya genelinde en çok mülteciyi misafir eden ülke olması itibariyle takdiri hak ediyor. AB, Türkiye'nin misafirperverliğini ve cömertliğini kabul ediyor, bu konuda yardım etmeye de hazır. Bu nedenle 5 yıldan fazla bir süredir mültecilere yardım eden ESSN programına destek veriyor. Bu program kapsamında şimdiye dek 6 milyar euro verilmesi taahhüt edilirken, 3 milyar euroluk bir miktarın da 2024'e kadar ödeneceği duyuruldu."

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YENİ GÖÇ KRİZİNE YOL AÇABİLİR"

Lenarcic, küresel iklim krizinin önlem alınması gereken bir tehlike olduğuna işaret ederek, iklim krizinin daha fazla insanın yer alacağı yeni bir göç dalgasına neden olabileceğini belirtti.

AB önderliğinde imzalanan Yeşil Mutabakat ile Avrupa kıtasının 2050'ye kadar karbon nötr olan ilk kıta olmayı hedeflediğini kaydeden Lenarcic, "İklim krizi kaynaklı değişimleri küçümsememeliyiz çünkü çevresel koşulların olumsuz etkileri nedeniyle gelecekte çok sayıda insan yeni yaşam alanları bulmak için yola çıkmak zorunda kalabilir. Bu da yeni bir göç krizine yol açar." ifadesini kullandı.