AB: Türkiye pozitif gündem için çalışmıyor

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz'deki duruma ve Türkiye ile ilişkilere değinerek "Türkiye'ye pozitif gündem için çalışma yolunu önerdik. Şu ana kadar Türkiye bu yolu seçmiş değil" dedi.

Trükiye'nin Doğu Akdeniz'de haklı mücadelesi devam ediyor. Birçok ülke ve topluluk tarafından baskı altına alınmaya çalışılsa da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye, haklarından asla taviz vermiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, koronavirüs gündemiyle video konferans yoluyla yapılan AB Liderler Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE POZİTİF GÜNDEM İÇİN ÇALIŞMIYOR"

Michel, koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda bir araya gelen liderler toplantısında, Türkiye'nin de konuşulduğunu söyledi.

Ekim başındaki AB Liderler Zirvesinde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkileri ele aldıklarını hatırlatan Michel, "olumlu ve daha az olumlu" olmak üzere iki boyutlu strateji belirlediklerini söyledi. Michel, "Türkiye'ye pozitif gündem için çalışma yolunu önerdik. Şu ana kadar Türkiye bu yolu seçmiş değil." dedi.

Doğu Akdeniz'deki tek taraflı eylemleri, provokasyonları ve söylemleri kabul edilemez bulduklarını ve kınadıklarını söyleyen Michel, "Bu konuyu aralık ayında tekrar ele alacağız" ifadesini kullandı.

OLASI AŞI İÇİN ÖN ALIM ANLAŞMALARI

Von der Leyen, koronavirüs aşı çalışmalarının doğru ve hızlı değerlendirildiğine işaret ederek AB'nin koronavirüse karşı geliştirilen olası aşılar için 3 firmayla ön alım anlaşması yaptığını, 4 firmayla da görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

AB ülkelerinin koronavirüs aşılarının adil dağıtımına yönelik uzlaşı sağladıklarını söyleyen Von der Leyen, "Üye ülkeler aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alacaklar." dedi.