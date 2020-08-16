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    AB: Türkiye yeni Navtex ilanıyla gerilimi artırıyor

    AB: Türkiye yeni Navtex ilanıyla gerilimi artırıyor

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etmesinin gerilimi artırdığını savundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.08.2020 - 21:08
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    AB: Türkiye yeni Navtex ilanıyla gerilimi artırıyor

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni Navteks ilan etmesinin gerilimi artırdığını savunarak, geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.

    BORELL, RUM KESİMİ VE MISIR'IN İDDİALARININ DOĞRU OLDUĞUNU SAVUNDU...

    Borrell, yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları için ilan edilen Navteks'in (Denizcilere Duyuru) Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın iddia ettiği sınırlarda kaldığını savundu.

    Diyalog ve müzakerenin istikrar ve kalıcı çözüme giden tek yol olduğunu belirten Borrell, Türkiye'nin faaliyetlerini durdurarak AB ile geniş kapsamlı diyaloğa girmesini istedi.

    AB: Türkiye yeni Navtex ilanıyla gerilimi artırıyor #1

    YENİ NAVTEKS İLANI ÖNCESİ NE OLMUŞTU?

    Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs Adası'nın güneybatısında çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için bugün yeni Navteks ilan etmişti.

    Navteks duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadesine de yer verilmiş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de "karşı-Navteks" yayınlamıştı.

    Türkiye, daha önce de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs açıklarında önceden ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navteks duyurusu yapmıştı.

    AB: Türkiye yeni Navtex ilanıyla gerilimi artırıyor #2

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