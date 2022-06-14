AB, Türkiye'deki Suriyelilere ek nakdi yardım aktardı

1,5 milyondan fazla Suriyeli için sağlanan miktar; kira, ulaşım, yiyecek ve ilaç gibi harcamalara yardımcı olacak.

Brüksel, Türkiye'de barınan Suriyelileri destekleme programı kapsamında yardımlarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Avrupa Birliği (AB), 50 milyon euro ilave fon sağladı.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yardımın uzmanlaşmış sağlık hizmetleri, hukuki danışmanlık, psikososyal destek ve sivil belgelere erişim gibi konuların ele alınmasına yardımcı olacağı duyuruldu.

Kira, ulaşım, yiyecek...

Yardımın, şu anda Türkiye'de 1,5 milyondan fazla insanı nakdi yardım yoluyla destekleyen AB Acil Sosyal Güvenlik Ağı'nın (SUY) parçası olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu yolla kira, ulaşım, yiyecek veya ilaç gibi en çok ihtiyaç duyulan kalemlerin finansmanına yardımcı olunduğu belirtildi.

"3 milyar euroluk paketin parçası"

Açıklamada, "Yeni 50 milyon euroluk yardım, 2024'e kadar Türkiye'deki mültecileri desteklemek için AB Komisyonu tarafından Haziran 2021'de açıklanan 3 milyar euroluk paketin parçası.

50 milyon, ayrıca Aralık 2021'de SUY için açıklanan 325 milyon euroluk insani yardıma ek mahiyetinde ve böylece 2021'den bu yana Türkiye için toplam yardımı 3,34 milyar euroya yaklaştırıyor." denildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyesi Janez Lenarcic'in şu sözlerine yer verildi:

"AB, insani yardım sağlamaya devam edecek"

"Dünyanın gözü Ukrayna'da, ancak Türkiye'de, çoğu on yıldan fazla bir süredir yerinden edilmiş olan mültecileri unutmayacağız. Aralarında en savunmasız olanlar, koronavirüs salgınından ve ekonomik durumlarının kötüleşmesinden özellikle ağır şekilde etkilendi.

AB, Türkiye'deki mültecilere insani yardım sağlamaya ve en çok ihtiyacı olanlara bir yaşam çizgisi sunmaya devam edecektir."